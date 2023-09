Auch eine E-Shisha kann brandgefährlich werden. Der Akku einer E-Shisha fing am Sonntag, 10.9.2023, in Eislingen Feuer und verursachte einen Brand. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rückten gegen 16.34 Uhr in die Schulstraße aus.

Akku entzündet sich beim Laden

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge entzündete sich der Akku einer E-Shisha beim Laden. Die E-Shisha fiel auf ein Bett und steckte dieses ebenfalls in Brand. Schnell breitete sich Rauch in der Wohnung aus. Die Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens steht aktuell noch nicht fest.