Funken von einem Zug haben am Montag, 10.4.2023, die Böschung entlang der Bahnstrecke zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd an mehreren Stellen in Brand gesetzt. Die Polizei führt die Ursache der Feuer auf einen technischen Defekt in einem Bauzug zurück. Dieser hatte sich während der Fahrt erhitzt. Die Feuerwehr löschte den Zug schließlich im Bahnhof von Schorndorf, und Einsatzkräfte von umliegenden Orten brachten die Böschungsbrände unter Kontrolle.

Nach Angaben der Polizei war ein Bauzug am Mittag mit mehreren Wagen von Crailsheim zu einer Baustelle bei Schorndorf gefahren. „Während der Fahrt kam es wohl aufgrund eines technischen Defekts zu einer Wärme- und Rauchentwicklung an einem der Wagen, wobei durch den damit einhergehenden Funkenflug gegen 15.30 Uhr mehrere kleinere Böschungsbrände auf der Strecke zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd verursacht wurden“, teilte die Polizei mit.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Landes- und Bundespolizei stoppten den rauchenden Zug am Bahnhof Schwäbisch Gmünd und löschten ihn. Zudem seien die Böschungsbrände durch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren gelöscht und die Strecke mithilfe eines Polizeihubschraubers nach weiteren Bränden abgesucht worden.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei am Dienstag noch nicht benennen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Strecke zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd in beide Richtung gesperrt, weshalb es zu Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb kam.