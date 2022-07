Heftige Unwetter sind in der Nacht auf Freitag über dem Landkreis niedergegangen. Die Feuerwehren mussten in mehreren Orten ausrücken. Besonders betroffen war offenbar das Lautertal. In allen drei Teilorten von Donzdorf war die Feuerwehr im Einsatz . Der Himmel öffnete am Donnerstag gegen 22 Uhr i...