In Birenbach haben am Mittwoch Müllsäcke gebrannt. Zeugen hatten mitgeteilt, dass es in der Kirchstraße brenne. Dabei explodierte wohl auch eine Spraydose. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand schnell löschen. Zu einer Gefährdung oder weiterem Schaden kam es nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen Unbekannte die Säcke angezündet haben. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen.