Rund 700 Besucher lauschten am Sonntag in der Göppinger Stadthalle dem Festkonzert des Städtischen Blasorchesters zum 40-jährigen Bestehen. Blasorchester und Jugendkapelle wurden mit viel Engagement am Taktstock von Martina Rimmele geleitet. Die Begeisterung ihres Dirigates übertrug sich auf die...