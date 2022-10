Es ist noch keine vier Wochen her, als Eislingens junge Mode-Designerin Karo Kauer ihren ersten eigenen Store mit Café in der alten Buntweberei eröffnete . Mit einer grandiosen zweitägigen Eröffnungsfeier und hunderte Meter langen Menschenschlangen an den Eingängen sorgte die 31-jährige Influen...