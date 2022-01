Damit Geniales möglich wird, müssen bekanntlich die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort aktiv sein. Das geschah in Donzdorf und in der italienischen Stadt Finale ­Ligure. Dort gibt es seit 1974 den international renommierten Klavierwettbewerb „Palma d’Oro“. 1987 gewa...