In Göppingen erbeuteten Telefonbetrüger mit der Masche „falscher Polizist“ viel Bargeld. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, klingelte am Montag (14.08.) bei einer Seniorin das Telefon. Eine angebliche Polizeibeamtin gab vor, dass zwei Personen von der Polizei festgenommen wurden. Die hätten wohl Aufzeichnungen über das Vermögen der Seniorin.

Geld von der Bank geholt

Zur Sicherung des Barvermögens sollte die Frau einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abheben. Die Unbekannten gaben der Frau weitere Anweisungen, was sie nun tun müsste. Die Seniorin hob am Montag und Dienstag bei ihrer Bank größere Mengen Bargeld ab. Den Ermittlungen zufolge soll am Dienstagabend die Übergabe des Geldes erfolgt sein. Die Frau musste es wohl neben ihrer Hauseingangstür im Freien deponieren. Dort holten es die Unbekannten ab und verschwanden mit dem Bargeld. Erst später bemerkte die Frau, dass sie Betrügern aufgesessen war und informierte die richtige Polizei.

Die Kriminalpolizei Göppingen, Telefon (07161) 632360, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer am Dienstagabend (15.08.) zwischen 17 Uhr und 20 Uhr verdächtige Personen in der Nördlichen Ringstraße im Bereich einer Zufahrt zu einem Hinterhof gesehen hat, soll sich melden.