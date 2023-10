In zwei Fällen von Fahrerflucht am Freitag sucht die Polizei Schuldige. In Salach wurde auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Wilhelmstraße zwischen 8.45 und 9 Uhr die Türen auf der Beifahrerseite des Opels einer 21-Jährigen beschädigt – beim Ausparken vermutet die Polizei. Der Schaden liege bei 2000 Euro.

Kotflügel eines Mini beschädigt

In Eislingen wurde zwischen 9 und 10.15 Uhr am Schloßplatz der hintere Kotflügel des Minis einer 24-Jährigen beschädigt, der auf dem Platz unter der Brücke stand. Vermutlich sei der Schaden beim Einsteigen passiert. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Eislingen nahm die Unfälle auf und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07161/8510 zu melden.