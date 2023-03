Weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah am Dienstag, 28.3.2023, übersah ein 61-Jähriger in Göppingen ein vorausfahrendes Auto. Gegen 8 Uhr bremste eine 42-jährige Fahrerin in der Schwabstraße ihren VW an einer Ampel.

Die Sonne stand tief am Dienstag

Wohl wegen der tief stehenden Sonne übersah der hinter ihr fahrende Fiat-Fahrer das Auto der 42-Jährigen und fuhr dem VW ins Heck. Verletzt wurde niemand, beide Autos blieben fahrbereit. Die Göppinger Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 5000 Euro.