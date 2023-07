Aus einem Lebensmitteldiscounter in Schorndorf hat am Dienstagabend gegen 17.20 Uhr ein junger Mann mehrere Lebensmittel gestohlen. Verfolger wehrte er einem brutalen Einsatz chemischer Mittel ab. In dem Geschäft in der Hegelstraße hatte der Täter mehrere Süßwaren und Getränkedosen in eine Tüte gesteckt und passierte den Kassenbereich ohne zu zahlen, berichtet die Polizei.

Jugendliche nehmen Verfolgung auf

Eine Gruppe Jugendlicher hatte den Diebstahl beobachtet und folgte dem jungen Mann bis zu einer dortigen Bahnhofsunterführung. Dort ging ein 15-jähriger Jugendlicher aus der Gruppe auf den Dieb zu und hielt diesen an der Schulter fest. Der Langfinger drehte sich daraufhin um und sprühte dem 15-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Währenddessen gelang es einem 17-Jährigen, dem Dieb die Tüte mit dem Diebesgut zu entreißen und wurde hierbei ebenfalls mit Pfefferspray besprüht, berichtet die Polizei.

Flucht in Richtung Innenstadt

Der Dieb flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Es soll sich dabei um einen etwa 17-18 Jahre alten Jugendlichen mit einem leichten schwarzen Bart und braunen glatten Haaren mit Mittelscheitel handeln. Er trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze oder graue Cargo-Hose, sowie schwarze Schuhe. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Nummer (07181) 2040 Hinweise entgegen.