Am Dienstagvormittag bekam eine 54-jährige Eislingerin eine Textnachricht von einer ihr fremden Nummer auf ihr Handy. Die Schreiberin gab sich als Tochter der Frau aus und gab an, dass ihr Telefon kaputtgegangen sei. Die unbekannte Betrügerin bat um zwei Onlineüberweisungen von Geld auf ein litauisches Konto. Die 54-Jährige reagierte richtig, nahm Kontakt mit ihrer richtigen Tochter auf und überwies kein Geld. Die Tochter erstattete Anzeige bei der Polizei in Eislingen, die jetzt ermittelt.

Onlineüberweisungen nach Litauen

Potenzielle Opfer des sogenannten Enkeltricks werden gezielt mittels über Messenger-Diensten angeschrieben. Deshalb rät die Polizei vorsichtig zu sein, wenn man von unbekannten Schreibern Nachrichten erhält, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden. Die Polizei rät, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und gezielte Fragen an den Absender der Nachricht zu stellen.

Auf keinen Fall sollte man in solchen Fällen Geld überweisen oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben. Wer sich unsicher ist, kann unter der 110 die Polizei rufen oder sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden.