Am Mittwoch (16.08) und Donnerstag (17.08.) überwies ein Mann aus Ebersbach mehrmals Geld an Unbekannte.

Mit der geläufigen Betrugsmasche des Enkeltricks kontaktierte ein Unbekannter am Mittwoch einen 62-Jährigen über einen Messenger Dienst.

Betrüger fordert zweimal Geld

Der Absender gab sich als Sohn aus und der Mann solle die neue Nummer abspeichern. Der 62-Jährige glaubte dem „falschen Sohn“, da ihm am Vortag sein echter Sohn mitgeteilt hatte, dass er ein neues Telefon mit neuer Nummer hätte. In weiterer Folge bat der Betrüger um Überweisungen von Geld per Echtzeit. Am Mittwoch überwies der Mann mehrmals einen vierstelligen Betrag auf das angegebene Konto in Deutschland. Der Betrüger ließ nicht locker und forderte am Donnerstag nochmals Geld. Dazu kam es dann nicht mehr. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen.