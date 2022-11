Die Änderung des Bebauungsplans in den Rabenwiesen, der Neuzuschnitt der Schulbezirke : Die Liste der Aufrege-Themen in Süßen wird länger. Jetzt hat sich eine Elterninitiative gegründet, die verhindern will, dass Kinder aus den oberen Rabenwiesen die Innenstadt-Grundschule an der Heidenheimer St...