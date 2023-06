Im Rahmen der Stadtfestwoche wird erstmals ein Sommerkino samt Bewirtung und Liegestühlen im Eislinger Schlosspark geboten. Am Donnerstag, 29. Juni, werden von 20.30 Uhr an ein Kurzfilm und ein Spielfilm gezeigt. Die Stadt kooperiert dabei mit „Sister’s Wild Cinema“, dem internationalen Frauenfilmfestival aus Ulm. Die Veranstaltung im Schlosspark ist kostenlos.

Kooperation mit Ulmer Festival

Das Frauenfilmfestival unterstützt und schafft Platz für Filmemacherinnen, die in der männerdominierten Unterhaltungsindustrie unterrepräsentiert sind. Die Ulmer Festivalleiterinnen Christine Rockenfeller, Carina Wachsmann und Anna Mönnich werden den Kinoabend moderieren. Als Vorfilm wird der eigene Kurzfilm „Die dringlichsten Sehnsüchte der Eleonore Schwarz“ von Regisseurin Mönnich gezeigt. Darin geht es um die fiktive Person Eleonore Schwarz. Die Schauspielerin wünscht sich knapp vor der körperlichen Deadline eine Familie, doch sie hängt fest in einer Beziehung zu ihrem Regisseur, mit dem dieser Lebenstraum zum Scheitern verurteilt zu sein scheint.

Hauptstreifen mit Nora Tschirner

Als Hauptfilm wird „Wunderschön“ gezeigt. Die dritte Regiearbeit von Karoline Herfurth erzählt von fünf Frauen, die versuchen, die Schönheit nicht im Spiegel, sondern in sich selbst zu finden. Die zweifache Mutter Sonja (Herfurth) hadert mit ihrem Körper und der Tatsache, dass sie sich um die Kinder kümmert, während ihr Gatte arbeiten geht. Lehrerin Vicky (Nora Tschirner) will keine Kinder und verguckt sich in den neuen Kollegen. Perfectly-Strong-Model Julie (Emilia Schüle) soll abnehmen und hält den Job nur mit Drogenkonsum durch. Schülerin Leyla (Dilara Aylin Ziem) fühlt sich zu dick. Frauke (Martina Gedeck) wird von ihrem Mann (Joachim Król) nicht mehr begehrt.

Zuschauerinnen und Zuschauer können es sich auf Liegestühlen bequem machen oder eine eigene Picknickdecke mitbringen. Für kühle Getränke sorgt die Feuerwehr Eislingen.