Knapp vorbei am 60-Millionen-Haushalt schrammt die Stadt Eislingen im kommenden Jahr. Das gilt zumindest für das Zahlenwerk, das die Stadtverwaltung am Montag in den Gemeinderat eingebracht hat. Der Etat kalkuliert mit Aufwendungen von 59,015511 Millionen Euro. Die weitere Beratung und die Anträge...