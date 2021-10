Mehr Offenheit – auch im Lautertal ist der Ruf nach mehr Bürgerbeteiligung immer lauter zu hören. Vor allem in Donzdorf. Im Rathaus verhallt der Ruf nicht ungehört, am Montagabend war, nach längerer Corona-Pause, mal wieder eine Einwohnerversammlung. Das Interesse in der Stadthalle ist gering...