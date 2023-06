Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr kam es im Franziskanerkloster in Schwäbisch Gmünd zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 55-jährigen Besucherin und den Franziskaner-Schwestern. Die Frau hatte ihren schwer kranken Ehemann im dortigen Hospiz beim Sterben begleitet und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, teilt die Polizei mit. Sie verbarrikadierte sich in ihrem Zimmer und warf mit Gegenständen um sich.

Nachdem sie die Schwestern bedroht hatte, riefen diese die Polizei zur Hilfe. Nur mit Mühe konnten sich die Beamten Zugang in das verbarrikadierte Zimmer verschaffen. Im Zimmer warf die Frau Gegenstände nach den Polizisten und versuchte, sie zu schlagen und zu beißen. Bei der Festnahme der Frau wurde ein Beamter leicht verletzt.

Auf der Fahrt in die Klinik ging es weiter: Beim Transport mit dem Rettungswagen trat die 55-Jährige um sich und beschädigte medizinische Gerätschaften. Sie muss nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte rechnen.