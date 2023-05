In der Nacht auf Donnerstag kam es in Schwäbisch Gmünd-Weiler zu einem Polizeieinsatz, da sich ein 69 Jahre alter Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Zunächst hatte der Mann gegen 1 Uhr auf einem fremden Grundstück herumgeschrien, sodass die Anwohner die Polizei verständigten. Beim Eintreffen der Beamten führte er unverständliche Selbstgespräche und lief brüllend und mit einem Messer bewaffnet mehrfach auf die Beamten zu, teilt die Polizei mit. Die Beamten versuchten, mit dem Mann zu reden. Dies ignorierte er jedoch, weshalb er schließlich unter Einsatz eines Polizeihundes überwältigt wurde.

Hierbei leistete der Mann weiterhin Widerstand und versuchte mitunter auf den Polizeihund einzuschlagen. Der 69-Jährige erlitt mehrere Bisswunden, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die anschließende Unterbringung in eine Fachklinik wird geprüft, heißt es im Polizeibericht.