Alarm in der Grundschule in Bartenbach: Gegen 11 Uhr wurde dort die Brandmeldeanlage ausgelöst. Sieben Feuerwehrfahrzeuge machten sich daraufhin mit Martinshorn auf den Weg an den Einsatzort, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle in Göppingen auf Anfrage. Der Alarm entpuppte sich aber offenbar als Fehlalarm. „Das ist in 90 Prozent der Fälle so“, betonte der Sprecher. „Aber wenn die Brandmeldeanlage angeht, muss man dem natürlich nachgehen.“

Feuerwehreinsatz in Bartenbach: Falscher Alarm