Ungewöhnlicher Einsatz in Göppingen: Einbrecher haben am Sonntag in Göppingen Pizza gebacken. Dies war dann auch ein Fall für die Feuerwehr.

Gegen 14.15 Uhr haben die Unbekannten ein Fenster in der Hermann-Hesse-Straße aufgebrochen und sind so in die Räume eingestiegen. Im Inneren backten die Täter mehrere Pizzen auf. Die Kartons dazu legten sie auf eine eingeschaltete Herdplatte, teilt die Polizei mit.

Während die Täter die Pizzen aßen, gingen die Kartons in Flammen auf und lösten den Brandalarm aus. Daraufhin flüchteten die Unbekannten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Raum noch verraucht und die Platte an. Zeugen beobachteten mehrere Kinder, die nach dem Auslösen des Alarms davonrannten.

Die Polizei Göppingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte umfangreiche Spuren. Ob die Täter auch Gegenstände aus den Räumen mitnahmen, wird nun geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (07161) 632360 zu melden.