Die Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen wurden am Freitagabend zu einem Einsatz nahe Gingen gerufen. Sie retteten einen havarierten Gleitschirmflieger und bargen dessen Schirm.

Der 46-jährige Gleitschirmflieger hatte sich am Freitagabend beim Landemanöver nahe des Aussichtspunkts Hohenstein bei Gingen in einem Baum verfangen, teilt die DRK-Bergwacht Göppingen mit. Einsatzkräfte der Bergwacht retteten den Havaristen in der sogenannten Baumsteigetechnik unverletzt aus etwa 20 Metern Höhe.

Weil es schon dunkel war, wurde die Bergung des Gleitschirms auf den nächsten Tag verschoben.

Die Feuerwehr Donzdorf wurde zur Ausleuchtung der Unfallstelle hinzugerufen.