Ihr Unwesen trieben Unbekannte am Montag oder Dienstag in Uhingen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Unbekannter zwischen 16 Uhr und 8.30 Uhr im Stadtteil Sparwiesen unterwegs. Wie der Einbrecher in das Gebäude in der Holbeinstraße gelangte, muss die Polizei noch ermitteln. Der Unbekannte öffnete einen Stahlschrank und hatte diesen durchsucht. Brauchbares fand er wohl nicht und zog von dannen.

20 bis 30 Jahre alt und mit schlanker Statur

Bilder einer Überwachungskamera, auf denen der Täter zu sehen war, wurden von der Polizei ausgewertet. Die Tat soll von einem ca. 20 bis 30 Jahre alten Mann mit schlanker Statur begangen worden sein. Er trug eine Jacke mit der Aufschrift Adidas und schwarze Handschuhe. Der Unbekannte war mit einem Fahrrad unterwegs.

Einen weiteren Einbruch verzeichnete die Polizei in ein Gebäude in der Straße Grabenäcker. Dort brach der Täter zwischen 16.30 Uhr und 10.40 Uhr ein Schloss einer Eingangstür auf. Im Innern suchte der Unbekannte nach Brauchbarem. Fündig wurde er nicht.

Polizei prüft, ob ein Zusammenhang besteht

Die Polizei Uhingen, Telefon (07161) 93810, hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie prüft auch, ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen.