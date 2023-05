Einbrecher haben übers Wochenende in Ottenbach Beute gemacht. Die Täter sind laut Polizei in zwei Firmen eingedrungen. Die Unbekannten hatten in der Straße „Im Brühl“ an einem Firmengebäude ein Fenster aufgehebelt. Durch das gelangten sie ins Innere. Dort hebelten sie eine Bürotür auf. In einem Schrank fanden sie eine Geldkassette. Das darin befindliche Geld nahmen sie mit. Den zweiten Einbruch registrierte die Polizei in der Neuhofstraße. Auch dort wurde ein Fenster aufgehebelt. In einem Büroraum wurde ein Rollcontainer aufgebrochen. Dort entdeckten sie ebenfalls eine Geldkassette und nahmen das Geld mit. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen. Die Polizei weist darauf hin, dass mechanische Sicherungen helfen, Einbrüchen vorzubeugen.