Ein Zeuge bemerkte nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag in Drackenstein Spuren eines Einbruchs: An einem Bauwagen in der Nähe von Unterdrackenstein hatte ein Unbekannter ein Fenster aufgebrochen. Im Wagen fand der Einbrecher Alkohol sowie eine Musikbox und nahm sie mit. Die Geislinger Polizei hat die Spuren gesichert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Einbruch zwischen Donnerstag und Sonntag passiert sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (07331-93270) entgegen.

In einem Göppinger Geschäft suchten Einbrecher am Samstag oder Sonntag nach Beute: Zwischen 20:15 und 7 Uhr öffneten sie die Tür an einem Gebäude in der Esslinger Straße mit Gewalt. Im Innern rissen sie einen Safe aus der Wand und nahmen ihn als Beute mit. Die Ermittler vom Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/632360) suchen nun die Täter.

