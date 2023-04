Einbrecher waren am Wochenende in Göppingen und Faurndau am Werk. In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 23.45 Uhr, ist ein Unbekannter an der Hauptstraße in Salach eingebrochen. Er hebelte die Tür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in das Innere. Anschließend durchwühlte er mehrere Räume auf der Suche nach Brauchbarem.

Safe gewaltsam aufgebrochen

Ob der Täter Beute machte, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens muss erst noch ermittelt werden, berichtet die Polizei.

Einen weiteren Einbruch hat ein Unbekannter zwischen Sonntag, 16.15 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in Faurndau begangen. An der Stuttgarter Straße verschaffte er sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang in ein Geschäft und fand im Inneren einen Safe. Den hebelte er gewaltsam auf. Das Geld aus dem Safe nahm er mit und flüchtete unerkannt.

Die Polizei Göppingen ermittelt nun in beiden Fällen und sicherte Spuren. Sie ist außerdem auch der Suche nach Zeugen, die sich unter Telefon (07161) 6160 melden können. Die Höhe der Sachschäden ist unklar.