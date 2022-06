Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen Schlat und Süßen einen Geldbeutel, einen Laptop und Handys aus drei geparkten Autos gestohlen. Um an die Gegenstände zu gelangen, schlug er Scheiben an den Fahrzeugen ein, berichtet die Polizei. Die Autos waren auf dem Wanderparkplatz „Eiche“ zwischen ...