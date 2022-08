Verwüstungen haben Unbekannte am Wochenende bei einem Einbruch in ein Vereinsheim in Zell u. A. hinterlassen. Zwischen Samstag und Sonntag warfen die Täter an dem Gebäude an der Göppinger Straße zwei Fenster mit Steinen ein. Sie beschädigten das Inventar und warfen es nach draußen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach den Einbrechern aufgenommen.