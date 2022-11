Unbekannte sind am vergangenen Mittwoch oder Donnerstag in ein Haus in der Hetzengasse in Wäschenbeuren eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach brauchbarer Beute – offenbar ohne Erfolg. Wie die Polizei mitteilte, scheiterten die Einbrecher bei dem Versuch, einen Tresor zu öffnen. Die zuständigen Ermittler des Polizeireviers Uhingen suchen jetzt Zeugen zu dem Einbruch unter Telefon (07161) 93810.