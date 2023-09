Am Mittwoch (06.09.) stellte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in Uhingen einen Einbruchsversuch fest. Die Bewohner des Hauses waren für rund zweieinhalb Wochen nicht daheim. Die Polizei schreibt, dass ein Unbekannter zwischen Sonntag (20.08.), 12.30 Uhr und Mittwoch (06.09.), 13.10 Uhr versucht habe, in ein Wohnhaus in der Friesenstraße einzubrechen.

Bewohner waren zweieinhalb Wochen unterwegs

Der Unbekannte scheiterte dreimal daran, die Terrassentüren aufzuhebeln. Dabei verursachte er jedoch erhebliche Beschädigungen. Die Polizei Uhingen ermittelt nun nach dem Unbekannten. Spezialisten der Polizei sicherten vor Ort Spuren.