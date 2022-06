Einbrecher sind am späten Dienstagabend in eine Firma in Süßen eingedrungen und haben Beute gemacht. Nach Einschätzung der Polizei waren die Täter keine Gelegenheitsdiebe, sie gingen offenbar eher professionell zu Werk, bestätigt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm.

Kurz vor 23 Uhr stie...