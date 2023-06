Ein wahrer Kraftakt war der Einbruch am Wochenende in eine Firma in Schwäbisch Gmünd. Zwischen Samstagmorgen (3.6.), 10 Uhr und Montagmorgen (5.6.), 7 Uhr brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Buchstraße ein. Die Täter entwendeten bei dem Einbruch den mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor, der fest mit einer Wand verbunden war.

Tresor fest mit der Wand verbunden

Insgesamt beläuft sich der von den Einbrechern verursachte Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 entgegen.