Streifenwagen, rot-weiße Bänder und sogar einen Hubschrauber sahen die Kunden, die am Freitagmorgen ihren Einkauf in der Landbäckerei Geiger in Nenningen machen wollten. „Wir mussten durch den Nebeneingang“, sagt eine Kundin. Das ist der Weg, der normalerweise zum Bereich der Außengastronom...