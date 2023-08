Was sich schon angedeutet hatte, bestätigen die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung: Ein mutmaßlicher Einbrecher, der in die Landbäckerei Geiger in Nenningen eingedrungen sein soll, wurde verhaftet. Der 47-Jährige befindet sich laut Mitteilung in Untersuc...