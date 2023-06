In Heiningen ist ein Tresor gestohlen worden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen sind die Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag voriger Woche (22./23. 06.2023 zwischen 23 und 3 Uhr morgens) in das Haus in der Sudetenstraße eingedrungen, während die Bewohner schliefen. Das berichtet die Polizei. Die Diebe gelangten wohl über ein gekipptes Fenster ins Haus. Den etwa 80 mal 40 Zentimeter großen Tresor schafften sie in den Garten und verschwanden damit wohl über den geteerten Feldweg hinterm Haus.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat in der fraglichen Nacht etwas gesehen?

Die Kripo in Göppingen sucht Zeugen: Wer hat in den Nachtstunden vom 22. auf 23. Juni verdächtige Personen im Bereich der Sudetenstraße gesehen? Die Straße liegt westlich der Mörikestraße und führt an den Ortsrand, was die Diebe wohl auch nutzten. Wer hat in diesen Nachtstunden verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Sudetenstraße gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben? Telefon (07161) 632360.