Zeuginnen haben am Dienstag in Göppingen einen Einbruch in eine Gaststätte beobachtet. Gegen 4.30 Uhr hebelte der Einbrecher eine Tür zu dem Lokal an der Freihofstraße auf. Im Innern brach er zwei Geldautomaten auf und durchsuchte die Räume. Was der Unbekannte klaute, ist noch nicht klar. Er flüchtete durch ein Fenster Richtung Spitalplatz, dabei wurde er von zwei Zeuginnen beobachtet. Die Polizei konnte den Mann jedoch nicht mehr finden und sucht weitere Zeugen, Telefon: (07161) 632360. Der Unbekannte soll eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Er trug eine helle Hose und eine weiße Basecap.