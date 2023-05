Die Tat ereignete sich am frühen Morgen in der Göppinger Schulstraße: Kurz vor 5.30 Uhr warf ein Unbekannter mit zwei Pflastersteinen die Schaufensterscheibe an einem Geschäft ein. Eine Zeugin hörte den Lärm und schaute aus dem Fenster. Sie sah wie der Einbrecher sich in das Fenster hinein lehnte und schrie den Unbekannten an. Daraufhin flüchtete der Mann. Ein weiterer Zeuge sah den Täter mit einem E-Scooter flüchten. Ob der Unbekannte Beute machte, ist noch unklar.

Einbrecher flüchtet auf E-Scooter

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Der Einbrecher soll um die 160cm groß und schlank gewesen sein. Er trug schwarze Kleidung. Sein Gesicht hatte er mit einer Skimaske bedeckt und eine Kapuze über den Kopf gezogen. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/63-2360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl kann die Beratung einer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Anspruch genommen werden. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen.