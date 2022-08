Am Samstag oder Sonntag war ein unbekannter Einbrecher in Göppingen unterwegs. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, hebelte der Täter die Tür eines Wohncontainers an der Ulmer Straße auf. So gelangte er ins Innere. Dort nahm er aus einem Schrank Geld und Medikamente. Diese Gegenstände machte er zu seiner Beute und flüchtete. Die Polizei Göppingen sicherte Spuren und sucht nun Zeugen unter Telefon (07161) 632360.