Ein Unbekannter ist am Montag oder Dienstag in ein Gebäude in Göppingen eingebrochen und hat EDV-Geräte gestohlen.

Einbrecher schlägt mit Stein Fenster ein

In der Nacht zum Dienstag verschaffte sich der Täter Zugang zu einem Gebäude in der Christian-Grüninger-Straße. Dort schlug der Einbrecher mit einem Stein ein Fenster ein.

Das entriegelte er und stieg ein. In einem Büroraum fand der Unbekannte mehrere i-Pads. Die nahm er mit. Das Polizeirevier Göppingen, Telefonnummer (07161) 632360, sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.