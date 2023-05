Ein Unbekannter ist in den vergangenen Tagen in eine Schule in Göppingen eingestiegen. In der Zeit zwischen Freitag, 28.4., 15 Uhr und Dienstag, 2.5., 8 Uhr drang der Täter vermutlich über das gekippte Fenster in eine Schule in der Christian-Grüninger-Straße ein.

Polizei sichert Spuren

In den Räumen suchte er nach Brauchbarem. Er fand Geld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete damit.

Die Polizei Jebenhausen hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen und sicherte Spuren. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (07161) 42728 zu melden.