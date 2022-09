Ein Einbrecher ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gebäude einer Firma in Eislingen eingedrungen. Nach Erkenntnissen der Polizei hat der Täter in den Nachtstunden ein Fenster an dem Gebäude in der Daimlerstraße aufgehebelt. In der Firma fand er mehrere Akku-Werkzeuge. Die Werkzeuge nahm er mit. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Eislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.