Am Montag (26.06.) gegen 2 Uhr fielen einer Polizeistreife in Donzdorf zwei junge Männer in der Nähe eines Einkaufsmarktes auf. Die Jugendlichen verhielten sich unauffällig, weshalb die Polizisten ihre Streife fortsetzte. Wenige Minuten später trafen die Beamten dann zwei weitere junge Männer auf dem Parkplatz eines Geschäftes an.

Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten die Beiden zu Fuß. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren sie aber nach wenigen Metern aus den Augen.

Bei der Fahndung nach den jungen Männern fanden die Beamten mehrere Flaschen Alkohol, Tabak und ein Handy. Die Gegenstände lagen in einer Wiese nahe der dortigen Geschäfte und wurden von der Polizei sichergestellt. Bei der anschließenden Überprüfung der Läden vor Ort stellten die Polizisten an einem Gebäude fest, dass die Schiebetür am Haupteingang offen stand.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde dort eingebrochen und der zuvor aufgefundene Tabak aus dem Geschäft gestohlen.

Bilder einer Überwachungskamera führten die Ermittler auf die Spur der Tatverdächtigen. Anscheinend wurden zwei Jungen, 15 und 16 Jahre alt, bei dem Einbruch von zwei 14-Jährigen unterstützt. Die vier mutmaßlichen Einbrecher konnten von der Polizei bereits in den frühen Morgenstunden zuhause angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Anschließend brachten die Ermittler sie zum Polizeirevier Eislingen.

Nach Durchführung der ersten polizeilichen Maßnahmen konnten sie wieder nach Hause entlassen werden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Donzdorf dauern an. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, wer welchen Tatbeitrag leistete.