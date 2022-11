Am Wochenende stahlen Unbekannte Werkzeuge aus einer Firma in Albershausen. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, drangen die Diebe laut Polizei in das Gebäude in der Edelstraße ein. Aus einem verschlossenen Raum nahmen sie Akkuschrauber samt Zubehör mit. Wie die Unbekannten in das Gebäude gelangten, ermittelt nun die Polizei Uhingen.

Bereits zweiter Einbruch in wenigen Tagen

Bereits Tage zuvor wurden im selben Betrieb Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Polizei prüft nun auch, ob die Taten im Zusammenhang stehen. Hierzu sicherten sie Spuren und werten diese aus. Außerdem vernehmen die Ermittler Zeugen zur Sache. Die Werkzeuge haben einen Wert von mehreren hundert Euro.