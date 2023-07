Zeugen haben am Dienstag einen Einbrecher beobachtet, der eine Autoscheibe eingeschlagen hat. Der Mann nahm gegen 14.15 Uhr aus einem BMW, der in der Faurndauer Straße abgestellt war, Münzgeld mit. Er parkte in der Faurndauer Straße auf einem Stellplatz eines Grundstücks.

Täter flüchtet auf dem Fahrrad

Auf der Suche nach Brauchbarem fand der Einbrecher Münzgeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete. Dabei wurde der Unbekannte von Zeugen beobachtet. Die sahen, wie der Einbrecher mit einem Fahrrad davonfuhr. Die Zeugen wählten den Notruf und fertigten ein Handyvideo an. Das wertete die Polizei aus und sucht nun nach dem Mann. Die sofortige Fahndung verlief ergebnislos.

Der Unbekannte soll etwa 50 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint und sehr kurze helle Haare. Bekleidet war der Täter mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen hellen Hose über die Knie.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Dieb hatte eine schwarze Bauchtasche und führte einen schwarzen Rucksack mit. Hinweise nimmt die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.