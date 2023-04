Bei einem Einbruch in Donzdorf stahl ein Unbekannter am Mittwoch Schmuck. In den Nachmittagsstunden stellte eine Bewohnerin in der Poststraße einen Einbruch in ihre Wohnung fest. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte der unbekannte Täter zwischen 8.30 Uhr und kurz vor 14 Uhr eine Terrassentür auf. In sämtlichen Räumen suchte er nach Brauchbarem.

Schränke und Schubladen durchwühlt

Dazu wühlte der Einbrecher auch in Schränken und Schubladen. Zu seiner Beute machte er Schmuck. Damit flüchtete er. Am Tatort konnte die Polizei Spuren des Einbrechers sicherstellen. Die Polizei Donzdorf, Telefon (07162) 910310) nahm die Ermittlungen auf und sucht die Einbrecher.

Die Polizei weist auf die bundesweite Kampagne "K-Einbruch" hin, die sich speziell mit Wohnungseinbruch befasst. Auf der Internetseite www.k-einbruch.de gibt es dazu umfassende Informationen.