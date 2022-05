In Estland war sie „die Deutsche“. Bekannt und beliebt wurde sie dort, in ihrer Wahlheimat, weil sie einen Vorzeigebetrieb aufgebaut hat. Ute Wohlrab züchtete Pferde. Die „Deutsche“, geboren im fränkischen Marktredwitz und aufgewachsen in Heiningen, hat die Alt-Toris entdeckt – große kr...