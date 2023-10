„Ich bin zufrieden und gesundheitlich geht es mir gut“, sagt Otto Maier. Tägliche Gymnastik, Gartenarbeit und seine Neugier am aktuellen Tagesgeschehen halten den Jubilar fit. Was sich vielleicht in den letzten Jahren geändert haben mag, ist, „man blickt häufiger in die Vergangenheit zurü...