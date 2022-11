Am Mittwoch, 9.11.2022, feiern Ursula und Heinz Wager aus Uhingen Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren haben sie sich in Esslingen das Jawort gegeben, um am Wohnort des Jubilars eine Wohnung zu erhalten. Das waren halt noch ganz andere Zeiten. Ursula Wager war als Heimatvertriebene im Januar 1946 nach...