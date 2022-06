Wieviel will Ebersbach für Bauplätze verlangen? Das war die Frage im Gemeinderat, als es um vier städtische Grundstücke im Unteren Morgen in Roßwälden ging. Die privaten Grundstücksbesitzer in dem Baugebiet verkauften „zu äußerst beachtlichen Preisen“, berichtete Bürgermeister Eberhard...