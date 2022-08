Die Polizei hat am Donnerstag in Göppingen und Geislingen zwei Fahrer mit ihren E-Scootern angehalten. Gegen 11 Uhr sah eine Polizeistreife einen 26-Jährigen auf der Eberhardstraße in Geislingen fahren. An seinem Roller war kein gültiges Kennzeichen angebracht, deshalb stoppten ihn die Polizisten. Einen Versicherungsschutz für das laufende Versicherungsjahr konnte der Fahrer nicht vorweisen. Weiterfahren durfte er nicht und muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Ähnlich erging es einem 35-Jährigen in Göppingen. Denn der Mann war kurz vor 23 Uhr auf der Bahnhofstraße mit seinem E-Scooter unterwegs. An seinem elektrisch angetriebenen Roller war ebenfalls kein gültiges Kennzeichen montiert. Mangels Versicherungsschutz wurde auch ihm die Weiterfahrt untersagt und er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Damit im Falle eines Unfalls der Geschädigte seinen Schaden sicher ersetzt bekommt, ist eine Versicherung zwingend notwendig, betont die Polizei. Dies ist im Pflichtversicherungsgesetz geregelt.